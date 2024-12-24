В Приморье строительная компания заплатит миллионы за смерть рабочего на объекте

В Уссурийске суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда семье мужчины, погибшего на строительном объекте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Трагедия произошла в марте 2024 года: 66-летний упал с высоты шестого этажа в шахту лифта. Он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и системами безопасности. Прокуратура выяснила, что у погибшего остались двое детей, один из которых — инвалид 1 группы, а также супруга-инвалид.
Прокурор подал иск к строительной компании ООО «Лидер», требуя компенсации морального вреда в пользу родственников.
«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав денежные средства на общую сумму 2,2 млн рублей в пользу родственников погибшего», — сообщили в надзорном ведомстве.
Одновременно возбуждено уголовное дело против начальника участка компании по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть рабочего. Сейчас дело рассматривается в суде.
Напомним, в Приморье суд удовлетворил иск прокурора Красноармейского района о компенсации морального вреда родителям погибшего работника. Трагедия произошла в феврале 2024 года, когда 37-летний мужчина выполнял работы по валке деревьев. В результате непринятия работодателем необходимых мер по охране труда дерево упало на пострадавшего, что привело к его гибели.