Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье строительная компания заплатит миллионы за смерть рабочего на объекте

У мужчины остались двое детей.

Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда семье мужчины, погибшего на строительном объекте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Трагедия произошла в марте 2024 года: 66-летний упал с высоты шестого этажа в шахту лифта. Он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и системами безопасности. Прокуратура выяснила, что у погибшего остались двое детей, один из которых — инвалид 1 группы, а также супруга-инвалид.

Прокурор подал иск к строительной компании ООО «Лидер», требуя компенсации морального вреда в пользу родственников.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, взыскав денежные средства на общую сумму 2,2 млн рублей в пользу родственников погибшего», — сообщили в надзорном ведомстве.

Одновременно возбуждено уголовное дело против начальника участка компании по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть рабочего. Сейчас дело рассматривается в суде.

Напомним, в Приморье суд удовлетворил иск прокурора Красноармейского района о компенсации морального вреда родителям погибшего работника. Трагедия произошла в феврале 2024 года, когда 37-летний мужчина выполнял работы по валке деревьев. В результате непринятия работодателем необходимых мер по охране труда дерево упало на пострадавшего, что привело к его гибели.