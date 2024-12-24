В Приморье строительная компания заплатит миллионы за смерть рабочего на объекте

Трагедия произошла в марте 2024 года: 66-летний упал с высоты шестого этажа в шахту лифта. Он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и системами безопасности. Прокуратура выяснила, что у погибшего остались двое детей, один из которых — инвалид 1 группы, а также супруга-инвалид.