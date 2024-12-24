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Российское судно затонуло в Средиземном море

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести, сообщает испанское издание Español.

Источник: © РИА Новости

«Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) в этот понедельник после взрыва в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести», — пишет издание.

Как сообщается, судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

По данным издания, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

Ursa Major — грузовое судно, построенное в 2009 году.