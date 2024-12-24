Российское судно затонуло в Средиземном море

«Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) в этот понедельник после взрыва в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести», — пишет издание.