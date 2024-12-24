В Волгограде волонтеры не смогли спасти лиса Огонька

Напомним, что в этом году «Волгоградская правда» принимала участие в спасении краснокнижного орлана. Птенца орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России, нашли в Руднянском районе. Сломанное крыло птицы требовало срочного лечения. Для полноценного обследования и оказания ветеринарной помощи пернатого пациента необходимо было доставить в Волгоград. Задачу по транспортировке краснокнижного хищника в центр реабилитации диких животных взяли на себя наши неравнодушные коллеги — сотрудники ИД «Волгоградская правда».