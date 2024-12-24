В Волгограде волонтеры не смогли спасти лиса Огонька

Новый постоялец появился в Центре реабилитации диких животных на юге города. Волонтеры рассказали, что лисенка по имени Огонек передали им после карантина. Его нашли на трассе с переломами лап, предположительно, он попал под автомобиль.
В комментариях к посту о спасении лисенка волгоградцы выразили надежду на его скорейшее выздоровление и радовались, что он оказался в заботливых руках.
К сожалению, несмотря на усилия зоозащитников, спасти Огонька не удалось. Проведенная дорогостоящая операция на раздробленном суставе оказалась безрезультатной. После операции состояние зверька ухудшилось, он не вышел из наркоза.
Напомним, что в этом году «Волгоградская правда» принимала участие в спасении краснокнижного орлана. Птенца орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России, нашли в Руднянском районе. Сломанное крыло птицы требовало срочного лечения. Для полноценного обследования и оказания ветеринарной помощи пернатого пациента необходимо было доставить в Волгоград. Задачу по транспортировке краснокнижного хищника в центр реабилитации диких животных взяли на себя наши неравнодушные коллеги — сотрудники ИД «Волгоградская правда».