Милиция задержала минчанина из-за находки в шкафу квартиры. Подробности рассказали в пресс-службе ГУДВ Мингорисполкома.
Сообщается, что оперативниками наркоконтроля Минска был задержан 32-летний мужчина, который выращивал наркосодержащие растения в квартире. В ведомстве отметили, что в момент осмотра квартиры, где минчанин проживал вместе с родственниками, милиция нашла шкаф, который был оборудован для выращивания опасного растения в домашних условиях.
«А одно из запрещенных растений минчанин высадил на подоконнике», — отметили в сообщении.
Говорится, что сотрудниками милиции также были изъяты горшки с грунтом и растениями, ультрафиолетовые лампы, воздуховоды, приборы измерения температуры и влажности, вентилятор. Сказано и про изъятие более 30 граммов опасного вещества.
Фигурант рассказал, что впервые попробовал запрещенные средства за границей, а затем принял решение изготавливать их для собственного потребления. В отношении жителя Минска заведено уголовное дело.
Ранее в Витебске мужчина получил уголовное дело из-за находки, обнаруженной при прокладке труб в подвале.
Кроме того, в Минске оперативники с силовой поддержкой задержали управляющего шаурмичной.
Тем временем минчанка продала машину и отдала 60 тысяч рублей ради «спецоперации» мошенников.