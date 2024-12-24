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Милиция задержала минчанина из-за находки в шкафу квартиры

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину из-за опасной находки в шкафу в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина из-за находки в шкафу квартиры. Подробности рассказали в пресс-службе ГУДВ Мингорисполкома.

Сообщается, что оперативниками наркоконтроля Минска был задержан 32-летний мужчина, который выращивал наркосодержащие растения в квартире. В ведомстве отметили, что в момент осмотра квартиры, где минчанин проживал вместе с родственниками, милиция нашла шкаф, который был оборудован для выращивания опасного растения в домашних условиях.

«А одно из запрещенных растений минчанин высадил на подоконнике», — отметили в сообщении.

Говорится, что сотрудниками милиции также были изъяты горшки с грунтом и растениями, ультрафиолетовые лампы, воздуховоды, приборы измерения температуры и влажности, вентилятор. Сказано и про изъятие более 30 граммов опасного вещества.

Фигурант рассказал, что впервые попробовал запрещенные средства за границей, а затем принял решение изготавливать их для собственного потребления. В отношении жителя Минска заведено уголовное дело.

Ранее в Витебске мужчина получил уголовное дело из-за находки, обнаруженной при прокладке труб в подвале.

Кроме того, в Минске оперативники с силовой поддержкой задержали управляющего шаурмичной.

Тем временем минчанка продала машину и отдала 60 тысяч рублей ради «спецоперации» мошенников.