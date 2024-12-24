Милиция задержала минчанина из-за находки в шкафу квартиры

Сообщается, что оперативниками наркоконтроля Минска был задержан 32-летний мужчина, который выращивал наркосодержащие растения в квартире. В ведомстве отметили, что в момент осмотра квартиры, где минчанин проживал вместе с родственниками, милиция нашла шкаф, который был оборудован для выращивания опасного растения в домашних условиях.