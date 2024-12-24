Новосибирца будут судить за организацию суицидального паблика «Синий кит»

Обвиняемый, Илья Погибалов, по версии следствия, создал в интернете публичный канал «Синий кит», целью которого было склонение людей, в том числе несовершеннолетних, к суициду. Ему вменяют организацию группы, которая в 2023 году через мессенджеры, при помощи уговоров и заданий, вовлекала жертв в подготовку к самоубийству. По версии следствия, эти задания включали действия, направленные на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни.