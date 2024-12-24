Новосибирца будут судить за организацию суицидального паблика «Синий кит»

В Новосибирске начинается судебный процесс над местным жителем, обвиняемым в организации и руководстве деятельностью, подталкивающей к самоубийству через интернет. Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд.
Обвиняемый, Илья Погибалов, по версии следствия, создал в интернете публичный канал «Синий кит», целью которого было склонение людей, в том числе несовершеннолетних, к суициду. Ему вменяют организацию группы, которая в 2023 году через мессенджеры, при помощи уговоров и заданий, вовлекала жертв в подготовку к самоубийству. По версии следствия, эти задания включали действия, направленные на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни.
Следствие установило, что Погибалов, имея патологический интерес к смерти, вовлек в преступную группу несовершеннолетнего. Злоумышленникам не удалось довести до конца свой план из-за вмешательства правоохранительных органов.
Погибалов обвиняется по нескольким статьям УК РФ, включая склонение к самоубийству, вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжких преступлений, а также организацию деятельности, побуждающей к суициду с использованием интернета.
О дате начала судебного заседания будет сообщено дополнительно.
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