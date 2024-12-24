Российское судно потерпело крушение у берегов Испании

«По данным источников, на торговом судне произошел взрыв оборудования, который вошел в крен в 12:30 в этот понедельник, что вынудило выделить этот район из-за опасности для судоходства до прибытия российского корабля, который взял на себя руководство спасательными работами», — отмечается в материале издания.