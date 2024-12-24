Потерявшийся житель Уфы едва не замерз насмерть в лесу

В уфимском лесу глубокой ночью едва не погиб 51-летний мужчина. Он потерялся в массиве между СНТ «Лотос» и «Вишенка», упал в сугроб и не смог встать. Обессиленный уфимец смог дозвониться до спасателей и попросить у них помощи.
Сотрудники УГЗ Уфы разделились на две группы и на снегоходах стали обследовать местность. Через 15 минут поисков мужчина был найден. Спасатели укутали мужчину в одеяло, уложили в носилки и транспортировали до скорой помощи.
Спасенному мужчине потребовалась госпитализация. Как уфимец оказался в ночном лесу, неизвестно.
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