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Потерявшийся житель Уфы едва не замерз насмерть в лесу

В Уфе спасли замерзающего мужчину, который потерялся в лесу.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском лесу глубокой ночью едва не погиб 51-летний мужчина. Он потерялся в массиве между СНТ «Лотос» и «Вишенка», упал в сугроб и не смог встать. Обессиленный уфимец смог дозвониться до спасателей и попросить у них помощи.

Сотрудники УГЗ Уфы разделились на две группы и на снегоходах стали обследовать местность. Через 15 минут поисков мужчина был найден. Спасатели укутали мужчину в одеяло, уложили в носилки и транспортировали до скорой помощи.

Спасенному мужчине потребовалась госпитализация. Как уфимец оказался в ночном лесу, неизвестно.

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