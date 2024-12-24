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Омские полицейские задержали водителя, сбившего насмерть ребенка на санках

Мужчина был в состоянии опьянения и скрылся с места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем поселке Марьяновка полицейские задержали мужчину, который сбил идущих по краю дороги мать с годовалым ребенком. Девочка скончалась на месте, женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Согласно материалам следствия, 27-летний омич находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия.

Женщина рассказала полицейским, что машина наехала на них сзади. Она не могла заметить приближающийся автомобиль.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. На омича завели уголовное дело. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.