Домой вернулась собака, чей хозяин умер на рынке Севастополя

У собаки, чей хозяин умер на рынке Севастополя, нашлись хозяева. На приютивших питомца волонтеров вышли родственники прежнего владельца, передает ИА SevastopolMedia.
Оказалось, что песика зовут Босс.
«Мать и брат его искали: и по рынку ходили, и в полиции узнавали. Предполагают, что собака могла за машиной побежать, когда увозили хозяина. Брат уже забрал Босса. Тот, хоть и тосковал по хозяину, но как увидел мужчину, сразу шею подставил, мол, надевайте поводок. Мы просто плакали от счастья, радовались счастливому финалу», — поделилась волонтер Оксана, которая приютила песика.
Хозяин поблагодарил зоозащитников. В семье, конечно, горе, но хоть собака от умершего близкого человека осталась.
Напомним, что бывшего владельца Босса нашел на рынке неравнодушный горожанин и вызвал скорую помощь. К сожалению, врачи констатировали смерть. А сидевшая рядом собака убежала. Волонтеры бросили клич по всему городу, и вчера им удалось поймать песика.