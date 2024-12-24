Домой вернулась собака, чей хозяин умер на рынке Севастополя

«Мать и брат его искали: и по рынку ходили, и в полиции узнавали. Предполагают, что собака могла за машиной побежать, когда увозили хозяина. Брат уже забрал Босса. Тот, хоть и тосковал по хозяину, но как увидел мужчину, сразу шею подставил, мол, надевайте поводок. Мы просто плакали от счастья, радовались счастливому финалу», — поделилась волонтер Оксана, которая приютила песика.