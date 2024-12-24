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Домой вернулась собака, чей хозяин умер на рынке Севастополя

На волонтеров вышли родственники прежнего владельца.

Источник: SevastopolMedia.ru

У собаки, чей хозяин умер на рынке Севастополя, нашлись хозяева. На приютивших питомца волонтеров вышли родственники прежнего владельца, передает ИА SevastopolMedia.

Оказалось, что песика зовут Босс.

«Мать и брат его искали: и по рынку ходили, и в полиции узнавали. Предполагают, что собака могла за машиной побежать, когда увозили хозяина. Брат уже забрал Босса. Тот, хоть и тосковал по хозяину, но как увидел мужчину, сразу шею подставил, мол, надевайте поводок. Мы просто плакали от счастья, радовались счастливому финалу», — поделилась волонтер Оксана, которая приютила песика.

Хозяин поблагодарил зоозащитников. В семье, конечно, горе, но хоть собака от умершего близкого человека осталась.

Напомним, что бывшего владельца Босса нашел на рынке неравнодушный горожанин и вызвал скорую помощь. К сожалению, врачи констатировали смерть. А сидевшая рядом собака убежала. Волонтеры бросили клич по всему городу, и вчера им удалось поймать песика.

несчастный случай