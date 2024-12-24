В Екатеринбурге 9 младенцев госпитализировали после детского утренника

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, 20 декабря группа родителей (сообщество по интересам под названием «Январяшки») организовала мероприятие в студии праздника для своих 10−11-месячных детей. Всего на утреннике присутствовало 24 ребенка и 27 взрослых. Питание было заказано в службе доставки, а для развлечения приглашены аниматоры.