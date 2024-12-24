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Español: судно из Петербурга затонуло между Испанией и Алжиром после взрыва

Российское судно Урса Майор (Ursa Major, Большая Медведица) потерпело крушение в международных водах между Агиласом (Мурсия) и Ораном (Алжир) в понедельник, 23 декабря, после взрыва в машинном отделении, сообщает 24 декабря испанское издание Español.

Четырнадцать членов экипажа были спасены и переправлены в порт Картахены (Испания), двое членов экипажа пропали без вести.

В спасательных работах приняли участие несколько судов, работавших в том же районе, а позже к специалистам морской спасательной службы присоединились «Клара Кампоамор» и патрульный катер ВМС.

«Большая Медведица» — грузовое судно, построенное в 2009 году, оно вышло из Санкт-Петербурга под российским флагом 12 дней назад и направлялось в порт Владивосток, куда должно было прибыть 22 января, отмечается в публикации.