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Шесть человек погибли при пожаре на ферме в Татарстане

Среди эвакуированных есть пострадавший.

При пожаре на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский в Татарстане погибли шесть человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Как сообщает ведомство, загорелся барак — дом для временного проживания рабочих. Всего в нем находилось 39 человек. Самостоятельно вышли на улицу 33 рабочих, при этом один из них пострадал.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, добавили в МЧС. 14 специалистов и четыре единицы техники ликвидировали горение. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее, 20 декабря, в Якутии погибли пять человек при пожаре в изоляторе, где содержатся самовольно покинувшие часть военные. Еще семь человек отравились дымом, их госпитализировали.

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