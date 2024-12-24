Шесть человек погибли при пожаре на ферме в Татарстане

При пожаре на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский в Татарстане погибли шесть человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
Как сообщает ведомство, загорелся барак — дом для временного проживания рабочих. Всего в нем находилось 39 человек. Самостоятельно вышли на улицу 33 рабочих, при этом один из них пострадал.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров, добавили в МЧС. 14 специалистов и четыре единицы техники ликвидировали горение. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Ранее, 20 декабря, в Якутии погибли пять человек при пожаре в изоляторе, где содержатся самовольно покинувшие часть военные. Еще семь человек отравились дымом, их госпитализировали.