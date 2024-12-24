Криминальный лифт

В понедельник, 23 декабря, Ленинский райсуд Воронежа смягчил меру пресечения 42-летнему начальнику монтажного участка ООО «Воронежлифтмонтаж» Виталию Красову, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель трех человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Он был освобожден из-под стражи под домашний арест до 28 января.
Господин Красов провел под стражей почти два месяца. Его задержали 28 октября после несчастного случая на стройке многоэтажки в жилкомплексе «Новый современник» на улице 9 Января, который возводит ООО «СЗ ДСК-1» (входит в Домостроительный комбинат, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин). Уголовное дело расследует отдел по Ленинскому району регионального управления Следственного комитета России. По версии следствия, при монтаже лифтового оборудования в здании упал подъемник, на котором находились трое рабочих 32, 33 лет и 41 года. От полученных травм они скончались на месте происшествия.
После задержания Виталия Красова следствие добилось его ареста в СИЗО. Несмотря на то что прокуратура ходатайствовала о назначении ему запрета определенных действий, суд отправил фигуранта под стражу. Затем ему предъявили обвинение и назначили криминалистическую и строительно-техническую экспертизы.
На заседании при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения следователь Анастасия Прокофьева попросила суд оставить Виталия Красова в СИЗО. По ее мнению, оснований для смягчения меры пресечения нет. Следователь отметила, что характер преступления дает основания полагать, что обвиняемый может скрыться или угрожать потерпевшим или свидетелям.
Защитник обвиняемого Олеся Алимкина в своем выступлении попросила смягчить меру пресечения, заявив, что следствие не предоставило доказательств возможности обвиняемого скрыться или повлиять на участников дела. По мнению адвоката, расследование дела идет неэффективно и с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Так, следствие назначило проведение экспертиз 18 и 19 ноября, но известило об этом обвиняемого лишь 12 декабря, что помешало ему сразу подготовить вопросы для эксперта. «На усмотрение следствия вот так ознакомили», — объяснила адвокату свои действия следователь.
Адвокат отметила, что попросила следователя поставить перед экспертом дополнительные вопросы. «Экспертиза уже проводится. В адрес эксперта была направлена только одна должностная инструкция Красова с вопросом о том, кто из должностных лиц “Воронежлифтмонтажа” должен был организовать работу по контролю за монтажом лифтов. В компании 60 сотрудников, но эксперту была направлена только должностная инструкция Красова. Нам кажется, что это несколько тенденциозное формулирование вопроса», — сказала госпожа Алимкина. Она попросила передать эксперту должностные инструкции других сотрудников, но выразила сомнение, что они успеют поступить к эксперту. По ходатайству защиты суд приобщил к делу положительную характеристику с места работы Красова и документ о том, что в 2022 году он работал на стройке в Мариуполе.
После задержания господин Красов заключен под стражу в СИЗО-3, где содержатся люди, впервые попавшие под обвинение в совершении преступлений. На прошлой неделе его переместили в СИЗО-1. Там находятся обвиняемые в повторных преступлениях. «Человека, который положительно характеризуется, работал на новых территориях и рисковал своей жизнью, помещают в следственный изолятор для тех, кто повторно совершил преступление. Тем самым его окунают в криминальную среду и могут сделать из него новый криминальный элемент», — заключила Олеся Алимкина. Сам Виталий Красов поддержал позицию защиты, заверив суд, что будет сотрудничать со следствием и что не намерен скрываться.
Обвиняемый признает вину частично. Он утверждает, что одновременно сопровождал монтаж оборудования на нескольких строительных площадках, обеспечивая монтажные бригады расходными материалами. Фактически господин Красов признает себя виновным в том, что он не приостановил работы, после того как заметил, что в потолке для крепления лифтового оборудования были использованы не привычные монтажные петли, а монтажный крюк, который в итоге и разогнулся, что привело к падению монтажной площадки. Защита считает, что несчастный случай произошел из-за нескольких обстоятельств, среди которых были ошибки и при проектировании здания, и при изготовлении крюка.