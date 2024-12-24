Криминальный лифт

Адвокат отметила, что попросила следователя поставить перед экспертом дополнительные вопросы. «Экспертиза уже проводится. В адрес эксперта была направлена только одна должностная инструкция Красова с вопросом о том, кто из должностных лиц “Воронежлифтмонтажа” должен был организовать работу по контролю за монтажом лифтов. В компании 60 сотрудников, но эксперту была направлена только должностная инструкция Красова. Нам кажется, что это несколько тенденциозное формулирование вопроса», — сказала госпожа Алимкина. Она попросила передать эксперту должностные инструкции других сотрудников, но выразила сомнение, что они успеют поступить к эксперту. По ходатайству защиты суд приобщил к делу положительную характеристику с места работы Красова и документ о том, что в 2022 году он работал на стройке в Мариуполе.