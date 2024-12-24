В Челябинске за госизмену и диверсию к 16 годам заключения приговорен майор полиции в отставке

За госизмену и диверсию Челябинский облсуд приговорил мужчину к 16 годам заключения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что гражданин России вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую Главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины.
Он «установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства».
В последующем по заданию иностранной спецслужбы совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Челябинской области.
Челябинский областной суд признал виновным фигуранта в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (государственная измена), частью 1 статьи 281 (диверсия) УК России.
«Сегодня, 24 декабря 2024 года, судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.
Также мужчине назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».
Решение суда в законную силу не вступило.
Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и расследовано следственным органом Управления ФСБ по Челябинской области.