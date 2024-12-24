В Челябинске за госизмену и диверсию к 16 годам заключения приговорен майор полиции в отставке

«Сегодня, 24 декабря 2024 года, судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.