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Роспотребнадзор проверил морскую воду в Анапе после ЧС с танкерами

Мониторинг береговой линии проводится ежедневно.

Роспотребнадзор взял пробы морской воды в Анапе после разлива нефтепродуктов. Лабораторные исследования не выявили превышения опасных значений, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Точками отбора воды стали пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория «Высокий берег» и центральный пляж Анапы.

Напомним, момента начала работ по ликвидации последствий по загрязнению Черноморского побережья нефтепродуктами собрали 21 тысячу тонн грунта с мазутом в Анапе и Темрюкском районе.

— Все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям. Проводится мониторинг за работой полевых кухонь, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как раннее сообщало информагентство, авария танкеров у Керченского пролива негативно повлияла на туристический спрос в Краснодарском крае. За неделю после ЧС, случившегося 15 декабря 2024 года, количество бронирований снизилось на 50% по сравнению с прошлой неделей.

экология