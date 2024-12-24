Роспотребнадзор проверил морскую воду в Анапе после ЧС с танкерами

Как раннее сообщало информагентство, авария танкеров у Керченского пролива негативно повлияла на туристический спрос в Краснодарском крае. За неделю после ЧС, случившегося 15 декабря 2024 года, количество бронирований снизилось на 50% по сравнению с прошлой неделей.