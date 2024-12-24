В Екатеринбурге будут судить водителя фуры по обвинению в гибели четырех человек

Напомним, в результате аварии 19-летний водитель легкового авто и трое пассажиров в возрасте 19 и 18 лет получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до прибытия скорой. Водитель грузового автомобиля не пострадал — он пояснил, что не заметил встречную машину, потому что она ехала слишком быстро и появилась на пути внезапно.