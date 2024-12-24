Паром, работавший на линии Калининград — Санкт-Петербург, затонул в Средиземном море

Паром Ursa Major, работавший на линии Калининград — Санкт-Петербург, затонул в Средиземном море. Об этом сообщает издание El Español во вторник, 24 декабря.
ЧП произошло во время перехода между испанской провинцией Мурсия и городом Оран в Алжире. Причиной кораблекрушения стал взрыв в машинном отделении. 14 членов экипажа спасли береговые службы Испании, их доставили в порт Картахены, два человека пропали без вести. В спасательной операции принимали участие несколько судов, оказавшихся в этом районе.
Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 декабря и должно было в конце января прибыть во Владивосток. Сухогруз Ursa Major был построен в 2009 году.
В 2022−23 годах паром доставлял грузы в Калининградскую область, в том числе металлоконструкции для строительства дублёра двухъярусного моста.