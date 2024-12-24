Два человека утонули в Минске в ванной за сутки

Ранее в середине декабря две малолетние девочки едва не утонули в Светлогорске. Многодетная мать оставила их в наполненной водой ванной и решила заняться уборкой дома, что едва не привело к трагедии. Женщина услышала подозрительные звуки и вошла в ванную комнату, увидев двоих девочек в состоянии утопления.