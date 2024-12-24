Два человека утонули в Минске в ванной за сутки

Первое сообщение об утонувшей женщине поступило в МЧС в понедельник в 16:43. Ее обнаружили в ванной комнате квартиры в Минске по улице Воронянского.
«Работниками МЧС извлечена из ванны гражданка 1940 года рождения, пенсионерка», — говорится в сообщении.
Еще один звонок спасателям поступил в 18:51. Им сообщили об обнаружении утонувшего в ванной комнате мужчины в квартиры по улице Ванеева. Сотрудники МЧС достали из ванны пенсионера, гражданина 1956 года рождения.
Другие подробности происшествий не сообщаются.
Не только взрослые.
Ранее в середине декабря две малолетние девочки едва не утонули в Светлогорске. Многодетная мать оставила их в наполненной водой ванной и решила заняться уборкой дома, что едва не привело к трагедии. Женщина услышала подозрительные звуки и вошла в ванную комнату, увидев двоих девочек в состоянии утопления.
Дети остались живы, но им потребовалась помощь медиков.