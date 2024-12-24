Полыхающую иномарку сняли на видео в Воронеже

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:54. На месте работало одно отделение ПСЧ-4 — четыре человека и одна единица спецтехники. Пожар ликвидировали в 21:10. По информации очевидцев, один из автомобилистов, рискуя, успел оттащить загоревшуюся машину от других автомобилей. Если бы не это, как выразился один из комментаторов, «сгорела бы вся парковка».