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Полыхающую иномарку сняли на видео в Воронеже

Автомобиль Volkswagen Polo сгорел полностью.

Источник: Регион-36 (Воронеж с огоньком) — Telegram

В Воронеже вечером понедельника, 23 декабря, на улице Иркутской в микрорайоне ВАИ загорелся легковой автомобиль Volkswagen Polo. По информации регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Иномарка сгорела полностью. Очевидцы успели снять на видео полыхавший автомобиль и работу пожарных. Кадры опубликовали в социальных сетях.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20:54. На месте работало одно отделение ПСЧ-4 — четыре человека и одна единица спецтехники. Пожар ликвидировали в 21:10. По информации очевидцев, один из автомобилистов, рискуя, успел оттащить загоревшуюся машину от других автомобилей. Если бы не это, как выразился один из комментаторов, «сгорела бы вся парковка».

Ранее РИА «Воронеж» сообщало о пожаре в Левобережном районе, где загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Новосибирской. Спасатели вывели из здания семь человек.

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