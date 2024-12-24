При взрыве на заводе в Турции погибли не менее 12 человек

«В результате взрыва на заводе в районе Кареси погибли 12 наших граждан, трое ранены», — цитирует заявление губернатора газета Sabah.
«Вероятность диверсии исключена», — отметил Устаоглу.
СТАМБУЛ, 24 дек — РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу.
«В результате взрыва на заводе в районе Кареси погибли 12 наших граждан, трое ранены», — цитирует заявление губернатора газета Sabah.
«Вероятность диверсии исключена», — отметил Устаоглу.