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При взрыве на заводе в Турции погибли не менее 12 человек

СТАМБУЛ, 24 дек — РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир, сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу.

Источник: Reuters

«В результате взрыва на заводе в районе Кареси погибли 12 наших граждан, трое ранены», — цитирует заявление губернатора газета Sabah.

«Вероятность диверсии исключена», — отметил Устаоглу.