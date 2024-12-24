«Деньги обещал вернуть с процентами». Житель Свислочи одолжил у четверых знакомых 50 000 рублей, чтобы погасить старые долги

В сообщении сказано, что подозреваемый зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2023 году у мужчины бизнес пошел на спад, и он не придумал ничего лучше, чем одолжить деньги у знакомых. В каждом из случаев для убедительности он придумывал новые предлоги, но про возврат долгов забыл.