«Деньги обещал вернуть с процентами». Житель Свислочи одолжил у четверых знакомых 50 000 рублей, чтобы погасить старые долги

Житель Свислочи обманул знакомых на 50 000 рублей ради старых долгов. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что подозреваемый зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2023 году у мужчины бизнес пошел на спад, и он не придумал ничего лучше, чем одолжить деньги у знакомых. В каждом из случаев для убедительности он придумывал новые предлоги, но про возврат долгов забыл.
Сообщается, что 43-летний житель Свислочи у своего знакомого занял 4000 евро. Потерпевшего он убедил в том, что намерен открыть в районном центре автомойку, но денег на новый бизнес не хватает.
«При этом подозреваемый заверил знакомого, что вернет ему уже не 4, а 5 тысяч евро», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что еще у одного знакомого предприниматель занял 4500 долларов. Фигурант сказал, что данные деньги пойдет на покупку в России жмыха, который он сможет удачно реализовать в Беларуси. В озвученном случае он также обещал вернуть деньги с процентами.
«Еще один местный житель передал ему средства на приобретение древесины, другой — под развитие бизнеса предпринимателя», — рассказали в Следственном комитета.
Также сказано, что ни денег, ни процентов никто не увидел — потерпевшие стали обращаться в милицию. В ведомстве обратили внимание на то, что сейчас по уголовному делу известно о четырех потерпевших. Общая сумма ущерба составила почти 50 000 рублей.
«Предприниматель рассказал следователю, что брал в долг, чтобы отдать свои старые долги. При этом понимал, какое в настоящий момент у него финансовое положение», — уточнили в СК.
В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В СК обратили внимание на то, что фактов противоправной деятельности бизнесмена из Свислочи может оказаться больше. В том случае, если белорусы пострадали от мошеннических действий мужчины, то следует сообщить об этом по указанных телефонах: (801513) 7−32−50, (801513) 7−08−64.
В Свислочи бизнесмен одолжил у знакомых 50 000 рублей на погашение старых долгов. Фото: sk.gov.by.
Тем временем житель Ошмян одолжил 200 000 рублей на бизнес и потратил в игровых автоматах.
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