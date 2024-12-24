Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Деньги обещал вернуть с процентами». Житель Свислочи одолжил у четверых знакомых 50 000 рублей, чтобы погасить старые долги

Житель Свислочи обманул знакомых на 50 000 рублей ради старых долгов.
Источник: Комсомольская правда

Житель Свислочи обманул знакомых на 50 000 рублей ради старых долгов. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что подозреваемый зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2023 году у мужчины бизнес пошел на спад, и он не придумал ничего лучше, чем одолжить деньги у знакомых. В каждом из случаев для убедительности он придумывал новые предлоги, но про возврат долгов забыл.

Сообщается, что 43-летний житель Свислочи у своего знакомого занял 4000 евро. Потерпевшего он убедил в том, что намерен открыть в районном центре автомойку, но денег на новый бизнес не хватает.

«При этом подозреваемый заверил знакомого, что вернет ему уже не 4, а 5 тысяч евро», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что еще у одного знакомого предприниматель занял 4500 долларов. Фигурант сказал, что данные деньги пойдет на покупку в России жмыха, который он сможет удачно реализовать в Беларуси. В озвученном случае он также обещал вернуть деньги с процентами.

«Еще один местный житель передал ему средства на приобретение древесины, другой — под развитие бизнеса предпринимателя», — рассказали в Следственном комитета.

Также сказано, что ни денег, ни процентов никто не увидел — потерпевшие стали обращаться в милицию. В ведомстве обратили внимание на то, что сейчас по уголовному делу известно о четырех потерпевших. Общая сумма ущерба составила почти 50 000 рублей.

«Предприниматель рассказал следователю, что брал в долг, чтобы отдать свои старые долги. При этом понимал, какое в настоящий момент у него финансовое положение», — уточнили в СК.

В отношении фигуранта было заведено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В СК обратили внимание на то, что фактов противоправной деятельности бизнесмена из Свислочи может оказаться больше. В том случае, если белорусы пострадали от мошеннических действий мужчины, то следует сообщить об этом по указанных телефонах: (801513) 7−32−50, (801513) 7−08−64.

В Свислочи бизнесмен одолжил у знакомых 50 000 рублей на погашение старых долгов. Фото: sk.gov.by.

Тем временем житель Ошмян одолжил 200 000 рублей на бизнес и потратил в игровых автоматах.

Ранее мы писали, что могилевчанке грозит до 10 лет из-за взятых кредитов на родных без их ведома: «Взяла кредиты на свекровь, мужа и подругу без их ведома».

Кроме того, могилевчанка утонула в собственной ванной.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря.