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В Уфе вынесли приговор избившим фельдшеров скорой мужчинам

Избивших врачей мужчин в Уфе отправили в колонию.

Источник: Комсомольская правда

Трое мужчин, избивших медиков в Уфе, выслушали приговор. Как сообщили в республиканской прокуратуре, нападавшие получили реальные сроки.

Напомним, в сентябре 2023 года две компании начали драться у порога кафе «Тет-а-тет» на улице Аксакова, конфликт уже продолжился около центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Драку заметили врачи, которые поспешили на помощь пострадавшим, однако оказались сами жертвами: без каких-либо причин их стали избивать трое уфимцев. У пострадавших медиков диагностировано побои, а у одного из них перелом ноги.

Суд признал участников драки виновными и приговорил их к году и двум годам колонии общего режима.

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