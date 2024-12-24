В Уфе вынесли приговор избившим фельдшеров скорой мужчинам

Напомним, в сентябре 2023 года две компании начали драться у порога кафе «Тет-а-тет» на улице Аксакова, конфликт уже продолжился около центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Драку заметили врачи, которые поспешили на помощь пострадавшим, однако оказались сами жертвами: без каких-либо причин их стали избивать трое уфимцев. У пострадавших медиков диагностировано побои, а у одного из них перелом ноги.