В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра

«Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле вчера, сейчас проводятся розыскные мероприятия», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона.
«Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле вчера, сейчас проводятся розыскные мероприятия», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам.