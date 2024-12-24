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В Свердловской области разыскивают троих беглецов из исправительного центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сейчас их разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН региона.

Источник: © РИА Новости

«Трое осужденных покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле вчера, сейчас проводятся розыскные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам.