Собаки, растерзавшие хабаровчанку, заинтересовали Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели женщины в результате нападения собак в Хабаровском крае. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Напомним, трагедия произошла 24 декабря 2024 года в поселке Октябрьский Ванинского района. Местную 68-летнюю жительницу нашли мертвой неподалеку собственного дома — она пошла набрать воды из колонки и наткнулась на стаю собак. Животные растерзали пенсионерку в считанные минуты.
Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Хозяйка собак уже установлена, сейчас ее допрашивают правоохранители.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Хабаровскому краю Сергею Степанову доложить о ходе расследования и его предварительных результатах.