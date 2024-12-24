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Собаки, растерзавшие хабаровчанку, заинтересовали Бастрыкина

Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели женщины в результате нападения собак в Хабаровском крае. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Напомним, трагедия произошла 24 декабря 2024 года в поселке Октябрьский Ванинского района. Местную 68-летнюю жительницу нашли мертвой неподалеку собственного дома — она пошла набрать воды из колонки и наткнулась на стаю собак. Животные растерзали пенсионерку в считанные минуты.

Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Хозяйка собак уже установлена, сейчас ее допрашивают правоохранители.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Хабаровскому краю Сергею Степанову доложить о ходе расследования и его предварительных результатах.

СК