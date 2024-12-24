«Определила наличие серьезных проблем у ее родных». Жительница Минска перевела экстрасенсу из TikTok 70 000 рублей, желая снять порчу с родных

В сообщении сказано, что в милицию обратилась жительница Минска, которая стала жертвой мошенничества в интернете. Она сообщила, что в мае 2024 года в одной из соцсетей увидела прямой эфир с гадалкой, отвечавшей на вопросы пользователей. Женщина присоединилась к эфиру.