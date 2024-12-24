«Определила наличие серьезных проблем у ее родных». Жительница Минска перевела экстрасенсу из TikTok 70 000 рублей, желая снять порчу с родных

Минчанка хотела снять порчу с родных и отдала гадалке из TikTok 70 000 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Минчанка перевела “экстрасенсу” из TikTok более 70 тысяч рублей», — сообщили в МВД.
В сообщении сказано, что в милицию обратилась жительница Минска, которая стала жертвой мошенничества в интернете. Она сообщила, что в мае 2024 года в одной из соцсетей увидела прямой эфир с гадалкой, отвечавшей на вопросы пользователей. Женщина присоединилась к эфиру.
«Ведунья мгновенно определила наличие серьезных проблем у ее родных и предложила снять с них порчу при помощи платных обрядов», — говорится в сообщении.
Сообщается, что минчанка на это согласилась и перевела на счет, который был указан тарологом, необходимую сумму. В МВД обратили внимание на то, что на протяжении семи месяцев женщина платила деньги за новые и новые процедуры.
«Всего она отдала аферистке свыше 70 тысяч рублей собственных сбережений, а также набрала долгов», — уточнили в ведомстве.
В какой-то момент минчанка рассказала обо всем своим родственникам, а те посоветовали ей обратиться в милицию. Следователи завели уголовное дело.
Тем временем житель Свислочи одолжил у четверых знакомых 50 000 рублей, чтобы погасить старые долги: «Деньги обещал вернуть с процентами».
Ранее мы писали, что могилевчанке грозит до 10 лет из-за взятых кредитов на родных без их ведома: «Взяла кредиты на свекровь, мужа и подругу без их ведома».
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