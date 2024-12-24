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В пожаре на Пролетарской погиб известный калининградский ученый

Сотрудники МЧС России спасли 6 человек.

Источник: ГУ МЧС по Калининградской области

Вечером на улице Пролетарской произошло возгорание в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома. Горели одна из комнат, кухня и коридор на пощади 40 квадратных метров.

Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли 6 человек, эвакуировали из задымленного подъезда еще 8 жильцов.

«В результате пожара погиб хозяин квартиры. 94-летняя женщина и годовалый ребенок из соседних квартир получили отравление продуктами горения и были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Калининградской области.

Как сообщает портал «Клопс», погибшим казался ученый-океанолог Вадим Пака — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий Отделом экспериментальных гидрофизических исследований, с 1980 по 2009 год — заместитель директора ИО РАН по Атлантическому отделению. Он был автором более 150 научных работ и более 10 изобретений.

Причина возгорания устанавливается.

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