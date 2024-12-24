В пожаре на Пролетарской погиб известный калининградский ученый

Как сообщает портал «Клопс», погибшим казался ученый-океанолог Вадим Пака — доктор физико-математических наук, профессор, заведующий Отделом экспериментальных гидрофизических исследований, с 1980 по 2009 год — заместитель директора ИО РАН по Атлантическому отделению. Он был автором более 150 научных работ и более 10 изобретений.