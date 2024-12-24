Комика Славу Комиссаренко начали судить в Минске

Рассмотрение его дела проводится в порядке специального производства, поскольку стендапер в настоящее время находится за пределами территории Беларуси.
Комиссаренко обвиняется в совершении ряда преступлений, по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси — ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 368 (оскорбление и клевета в отношении президента). Санкция последней предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Комиссаренко родился в Минске в 1985 году. В 2008 году уехал в Россию, где выступал на различных телеканалах в качестве стендап-комика. В 2022 году он покинул РФ и перебрался сначала на Украину, затем в Турцию, позже — в Чехию.