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Комика Славу Комиссаренко начали судить в Минске

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Минский городской суд начал рассматривать дело популярного стендап-комика Славы Комиссаренко, сообщили Sputnik в суде.

Рассмотрение его дела проводится в порядке специального производства, поскольку стендапер в настоящее время находится за пределами территории Беларуси.

Комиссаренко обвиняется в совершении ряда преступлений, по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси — ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 368 (оскорбление и клевета в отношении президента). Санкция последней предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Комиссаренко родился в Минске в 1985 году. В 2008 году уехал в Россию, где выступал на различных телеканалах в качестве стендап-комика. В 2022 году он покинул РФ и перебрался сначала на Украину, затем в Турцию, позже — в Чехию.