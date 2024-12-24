Комика Славу Комиссаренко начали судить в Минске

Комиссаренко родился в Минске в 1985 году. В 2008 году уехал в Россию, где выступал на различных телеканалах в качестве стендап-комика. В 2022 году он покинул РФ и перебрался сначала на Украину, затем в Турцию, позже — в Чехию.