Экс-полковник МВД признался в убийстве журналиста 20-летней давности: что ему грозит

В 2004 году в Санкт-Петербурге пропал корреспондент Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максим Максимов. Спустя двадцать лет в убийстве сотрудника прессы признался бывший полковник МВД РФ Михаил Смирнов. Ранее он длительное время служил в оперативных подразделениях петербургской милиции, занимал должность заместителя начальника отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Отставного стража порядка арестовали еще в конце мая 2024 года, инкриминировав ему убийство в 1998 году некоего Михаила Петухова, чью машину, как считает следствие, остановил и заминировал обвиняемый. В ходе расследования Смирнов дал признательные показания и по делу об исчезновении журналиста Максимова.
Причиной неприязни правоохранителя к корреспонденту стал подготовленный последним материал о злоупотреблениях петербургских таможенников. Следователи считают, что Смирнов, а также некие Пятов, Мещеров и Меликсетов заманили Максимова в баню, убили его, а тело закопали в лесополосе.
Теперь Смирнов может быть осужден судом уже по ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление наказывается либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным заключением. Однако сначала следователям придется найти останки пропавшего двадцать лет назад корреспондента в лесополосе и доказать причастность отставного полковника к совершению данного преступления.
Отметим, что в последнее время правоохранительные органы плотно взялись и за расследование уголовных дел по преступлениям, совершенным много лет назад. Например, мы писали, что в Приморье осудили убившего 31 год назад ребенка мужчину. Он получил 8 лет в колонии строгого режима. В Москве, в свою очередь, раскрыли подробности о деятельности банды, промышлявшей убийствами с конца 90-х.