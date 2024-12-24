Экс-полковник МВД признался в убийстве журналиста 20-летней давности: что ему грозит

Теперь Смирнов может быть осужден судом уже по ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление наказывается либо лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным заключением. Однако сначала следователям придется найти останки пропавшего двадцать лет назад корреспондента в лесополосе и доказать причастность отставного полковника к совершению данного преступления.