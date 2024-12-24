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В Воронежской области под колесами «Газели» погиб пешеход

Мужчина шел по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов.

Источник: АиФ Воронеж

В Панинском районе Воронежской области в понедельник, 23 декабря, на 61-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

55-летний тамбовчанин за рулем ГАЗ 330232 не учел погодные условия и наехал на пешехода, который шел по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход, 62-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.