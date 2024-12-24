В Нижнем Тагиле из исправительного центра сбежали трое заключенных. ЧП произошло 23 декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
— Там отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Там нет вышек, оперативников, сотрудников безопасности, собак, охраны и так далее. То есть это люди работают в учреждениях, на предприятиях города Нижний Тагил. Их туда вывозят на автобусах, и они там трудятся. Этим людям разрешается выходить в магазин за продуктами и прочее, — пояснил Александр Левченко.
Так, осужденным удалось покинуть исправительный центр. На данный момент проводятся разыскные мероприятия.
Ранее из колонии-поселения № 45, которая находится в поселке Восточном в Свердловской области, сбегал один из заключенных. 30-летнего Ивана Григорьева родом из Верхней Синячихи под Алапаевском разыскивали в ГУФСИН и полиции.