В Нижнем Тагиле из исправительного центра сбежали трое заключенных

— Там отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Там нет вышек, оперативников, сотрудников безопасности, собак, охраны и так далее. То есть это люди работают в учреждениях, на предприятиях города Нижний Тагил. Их туда вывозят на автобусах, и они там трудятся. Этим людям разрешается выходить в магазин за продуктами и прочее, — пояснил Александр Левченко.