В Башкирии 37-летний слесарь погиб в канализационном колодце

В Альшеевском районе Башкирии трагически погиб 37-летний мужчина. Он провалился в канализационный колодец и скончался от травм.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, погибший являлся работником Раевского МУП «Агротехснаб» и трудился слесарем. В пятницу, 20 декабря, мужчина был на смене, когда случайно провалился в колодец и получил смертельные травмы.
По факту гибели слесаря начато разбирательство.
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