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В Башкирии 37-летний слесарь погиб в канализационном колодце

В Башкирии расследуют гибель слесаря при падении в колодец.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии трагически погиб 37-летний мужчина. Он провалился в канализационный колодец и скончался от травм.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, погибший являлся работником Раевского МУП «Агротехснаб» и трудился слесарем. В пятницу, 20 декабря, мужчина был на смене, когда случайно провалился в колодец и получил смертельные травмы.

По факту гибели слесаря начато разбирательство.

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