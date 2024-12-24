Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Грибова

По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками — экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования. Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов, в действительности же необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей были похищены и распределены между подозреваемыми.