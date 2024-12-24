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Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. 19 дельфинов-азовок погибли в акватории Черного моря на территории Краснодарского края после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом сообщает центр спасения дельфинов «Дельфа».

Источник: РИА "Новости"

«Всего с 15 декабря — с момента ЧП — по 23 декабря зафиксировано 19 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Все особи без следов мазута, свежие, упитанные. Наш осмотр и предварительные исследования показали отсутствие признаков истощения, заболеваний, следов прилова и травм. Наиболее вероятная причина — острая интоксикация», — сказано в сообщении.

По данным центра, утром 24 декабря в Новороссийске обнаружены четыре погибшие азовки, в Алексино и на Волочаевском пляже — по три, на Суджукской косе — одна. Еще одна азовка с фрагментами мазута на теле найдена волонтерами в Анапе, на территории станицы Благовещенской. В Веселовке зафиксирована гибель белобочки, причиной гибели не является мазут. Также погибшая азовка обнаружена в Джугбе.

«Очень важно в такой чрезвычайной ситуации проводить официальные государственные исследования и вскрытия для подтверждения причин гибели, подсчета ущерба морской экосистеме», — отмечается в сводке центра.

Накануне на побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружили еще десять погибших дельфинов без следов нефтепродуктов на телах, сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Роспотребнадзор ранее во вторник отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения нефтетанкеров «Волгонефть».

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.

экология