Новые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани

По данным центра, утром 24 декабря в Новороссийске обнаружены четыре погибшие азовки, в Алексино и на Волочаевском пляже — по три, на Суджукской косе — одна. Еще одна азовка с фрагментами мазута на теле найдена волонтерами в Анапе, на территории станицы Благовещенской. В Веселовке зафиксирована гибель белобочки, причиной гибели не является мазут. Также погибшая азовка обнаружена в Джугбе.