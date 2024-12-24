На Кубани обследовали 190 км берега

В Крыму, по данным МЧС, обследовали 349 километров, из них за последние сутки — 49. Всего обнаружили 20 масляных пятен. По итогу осмотра спасатели определили шесть участков проведения работ. В республике за все время очистили 14,4 км берега, в том числе 4 км — за последние сутки. С пляжей Крыма, как пишет МЧС, собрали и вывезли более 109 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — 49 тонн и более 3 тонн нефтесодержащей жидкости.