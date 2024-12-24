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Следовавшее во Владивосток судно затонуло в Средиземном море

Сухогруз российской компании «Оборонлогистика», следовавший во Владивосток, потерпел бедствие в Средиземном море.

Источник: Комсомольская правда

Российский сухогруз Ursa Major компании «Оборонлогистика» затонул в Средиземном море. Судно транспортировало 380-тонные портовые краны и люки для ледоколов и направлялось во Владивосток, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Сухогруз затонул между Испанией и Алжиром, пишут «РИА Новости». Два члена экипажа пропали без вести, остальных 14 человек доставила в Картахену служба спасения морских судов.

Известно, что на судне произошел взрыв в машинном отделении, в результате чего оно отклонилось от курса и начало крениться.

Ursa Major — самое большое судно «Оборонлогистики», которое может перевозить грузы весом до 1200 тонн. Его длина составляет 142 метра, ширина — 23, осадка — 7. «Оборонлогистика» входит в структуру военно-строительного комплекса минобороны РФ.

Ursa Major отплыл 11 декабря из Санкт-Петербурга, во Владивосток судно должно было прибыть 22 января.