Губернатор Кубани сообщил о ситуации с ликвидацией ЧС на побережье в своем телеграм-канале.
Вениамин Кондратьев рассказал, что собранные мешки мазута вывозятся на временные площадки, а затем на специализированные предприятия по утилизации. Всего их три.
По информации Оперштаба, новые участки выбросов мазута утром не были выявлены. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют благоприятную погоду для ликвидации последствий ЧС.
Ранее мы сообщали, что в Темрюкском районе продолжают ликвидировать последствия ЧС. Уборку берега возобновили с 9 утра. На участке от поселка Волна до Бугазской косы работают 300 человек.