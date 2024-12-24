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Губернатор Кубани сообщил о ситуации с ликвидацией ЧС на побережье

Вениамин Кондратьев рассказал, что собранные мешки мазута вывозятся на временные площадки.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Губернатор Кубани сообщил о ситуации с ликвидацией ЧС на побережье в своем телеграм-канале.

Вениамин Кондратьев рассказал, что собранные мешки мазута вывозятся на временные площадки, а затем на специализированные предприятия по утилизации. Всего их три.

По информации Оперштаба, новые участки выбросов мазута утром не были выявлены. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют благоприятную погоду для ликвидации последствий ЧС.

Ранее мы сообщали, что в Темрюкском районе продолжают ликвидировать последствия ЧС. Уборку берега возобновили с 9 утра. На участке от поселка Волна до Бугазской косы работают 300 человек.

экология