Глава СКР запросил дело новосибирских супругов, которым угрожали из-за религии

Напомним, что родственники девушки были против её брака. Они преследовали новосибирца и его жену, происходящую из семьи езидов. Пара втайне расписалась и уехала в Иркутск. Когда девушка приехала к родным, те не отпустили её к супругу. Мужчине пришлось вызвать правоохранителей. Теперь родные угрожают новоиспечённой семье.