Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР запросил дело новосибирских супругов, которым угрожали из-за религии

Родные девушки против брака.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях в адрес новосибирских супругов, совершённых из-за религиозных разногласий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В следственном управлении СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Новосибирской области доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — информируют в пресс-службе.

Напомним, что родственники девушки были против её брака. Они преследовали новосибирца и его жену, происходящую из семьи езидов. Пара втайне расписалась и уехала в Иркутск. Когда девушка приехала к родным, те не отпустили её к супругу. Мужчине пришлось вызвать правоохранителей. Теперь родные угрожают новоиспечённой семье.

религии