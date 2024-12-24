Глава СКР запросил дело новосибирских супругов, которым угрожали из-за религии

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях в адрес новосибирских супругов, совершённых из-за религиозных разногласий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— В следственном управлении СК России по Новосибирской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Новосибирской области доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — информируют в пресс-службе.
Напомним, что родственники девушки были против её брака. Они преследовали новосибирца и его жену, происходящую из семьи езидов. Пара втайне расписалась и уехала в Иркутск. Когда девушка приехала к родным, те не отпустили её к супругу. Мужчине пришлось вызвать правоохранителей. Теперь родные угрожают новоиспечённой семье.