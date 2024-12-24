На побережье Новороссийска обнаружены четыре мертвые азовки в районе Алексино, три на Волочаевском пляже и еще одна на Суджукской косе. Все дельфины были свежими, без признаков истощения, травм или заболеваний. Эксперты считают основной причиной их гибели острую интоксикацию.
В Анапе нашли азовку с фрагментами мазута на теле в Благовещенской, а в Веселовке была обнаружена белобочка, погибшая не из-за мазута — тело животного оказалось разрублено. Еще одна истощенная азовка найдена в Джубге, следов нефтепродуктов на ней не обнаружено.
Экологи подчеркивают, что для подтверждения причин гибели и оценки ущерба морской экосистеме необходимо проводить государственные вскрытия и детальные исследования. Однако на данный момент погибших млекопитающих просто вывозят на полигоны, что осложняет научный анализ.
Специалисты продолжают мониторинг экологической ситуации, пытаясь оценить масштабы воздействия мазута на морскую среду.
Число погибших дельфинов после разлива мазута на Кубани выросло до девятнадцати
К утру 24 декабря на пляжах Краснодарского края обнаружены новые случаи гибели морских млекопитающих, связанных с последствиями разлива мазута. По данным Центра спасения дельфинов «Дельфа», с начала чрезвычайной ситуации 15 декабря общее число погибших животных достигло 19 особей.
На побережье Новороссийска обнаружены четыре мертвые азовки в районе Алексино, три на Волочаевском пляже и еще одна на Суджукской косе. Все дельфины были свежими, без признаков истощения, травм или заболеваний. Эксперты считают основной причиной их гибели острую интоксикацию.