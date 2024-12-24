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Число погибших дельфинов после разлива мазута на Кубани выросло до девятнадцати

К утру 24 декабря на пляжах Краснодарского края обнаружены новые случаи гибели морских млекопитающих, связанных с последствиями разлива мазута. По данным Центра спасения дельфинов «Дельфа», с начала чрезвычайной ситуации 15 декабря общее число погибших животных достигло 19 особей.

На побережье Новороссийска обнаружены четыре мертвые азовки в районе Алексино, три на Волочаевском пляже и еще одна на Суджукской косе. Все дельфины были свежими, без признаков истощения, травм или заболеваний. Эксперты считают основной причиной их гибели острую интоксикацию.

В Анапе нашли азовку с фрагментами мазута на теле в Благовещенской, а в Веселовке была обнаружена белобочка, погибшая не из-за мазута — тело животного оказалось разрублено. Еще одна истощенная азовка найдена в Джубге, следов нефтепродуктов на ней не обнаружено.

Экологи подчеркивают, что для подтверждения причин гибели и оценки ущерба морской экосистеме необходимо проводить государственные вскрытия и детальные исследования. Однако на данный момент погибших млекопитающих просто вывозят на полигоны, что осложняет научный анализ.

Специалисты продолжают мониторинг экологической ситуации, пытаясь оценить масштабы воздействия мазута на морскую среду.

экология