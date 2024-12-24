Обвиняемого в убийстве следователя предложили приговорить к 19 годам колонии

Согласно позиции прокуратуры, смягчающими обстоятельствами для Алексея Головина являются написание им явки с повинной, активное способствование расследованию дела, наличие двух детей и участие в боевых действиях. Отягчающих обстоятельств по делу нет. Адвокат подсудимого просила суд применить ст. 64 УК РФ и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией за данное преступление. По ее мнению, на преступление ее подзащитного толкнуло аморальное поведение убитого. В частности, защита считает, что Алексей Головин пошел на преступление из-за того, что господин Середкин применял насилие к своей бывшей супруге.