После гибели рабочих на пожаре в Татарстане возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и об организации незаконной миграции.
Следователи установили, что пожар произошел в деревянном бараке, в котором в тот момент находились 39 граждан Узбекистана. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.