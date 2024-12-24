В Тольятти 21-летняя девушка на Volkswagen врезалась в две иномарки и остановку

В понедельник, 23 декабря, в 21:05 в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Его спровоцировала 21-летняя девушка, которая ехала на автомобиле Volkswagen Polo по ул. 40 лет Победы в сторону ул. Автостроителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Напротив дома № 69 перед разворотом автомобилистка не заняла крайнее левое положение на проезжей части и врезалась во внедорожник EXEED VX. 32-летний водитель двигался слева попутно, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
От удара Volkswagen Polo изменил направление движения и столкнулся с Audi А6, на которой 40-летний мужчина ехал справа тоже попутно. После этого Volkswagen влетел в остановочный павильон.
В ДТП пострадала девушка-водитель, ее доставили в медицинское учреждение, где врачи назначили ей амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.