На Щаденко в Ростове собралась пробка после ДТП с автобусом и «ГАЗелью»

Утром 24 декабря на улице Щаденко в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием «ГАЗели» и автобуса № 82. После этого в районе аварии собралась пробка, рассказали в социальных сетях очевидцы.
Ростовчане сообщили, что грузовая машина зацепила бок автобуса, и уже через некоторое время после этого затор «растянулся на несколько километров, из-за чего выехать с Вересаево было очень сложно».
Сейчас, судя по интернет-картам, на улице Щаденко еще есть проблемы с проездом. Машины стоят примерно от улицы Сурикова до проспекта Шолохова. Знака ДТП уже нет, но есть обозначение дорожных работ, по всей видимости, они также осложняют движение транспорта.