На Щаденко в Ростове собралась пробка после ДТП с автобусом и «ГАЗелью»

Сейчас, судя по интернет-картам, на улице Щаденко еще есть проблемы с проездом. Машины стоят примерно от улицы Сурикова до проспекта Шолохова. Знака ДТП уже нет, но есть обозначение дорожных работ, по всей видимости, они также осложняют движение транспорта.