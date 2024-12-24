Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» стал отцом в преддверии Нового года

Нападающий хоккейного клуба «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов стал отцом во второй раз. У игрока родилась дочь. Девочка появилась на свет несколько дней назад.
Известно, что пара решила вести беременность и роды в Москве. Напомним, что Ефремов вместе со своей женой Юлией уже воспитывают двухлетнего сына.
Добавим, что в состав «Салавата Юлаева» хоккеист вошел в 2023 году. За плечами Ефремова 34 игры, в которых он набрал девять очком и отдал шесть голевых передач.
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