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Бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю вновь осудили за взяточничество

Пермский военный гарнизонный суд вновь признал виновным в получении взятки бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева и приговорил к 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 160 млн руб. и лишили звания майора. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Источник: Коммерсантъ

15 апреля 2024 года Пермский гарнизонный суд приговорил Григория Царегородцева к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в размере 160 млн руб. от пермских предпринимателей Александра Ковалева и Вячеслава Гилева.

Господин Царегородцев также оштрафован на 320 млн руб. и лишен воинского звания майора запаса. На имущество осужденного и его родственника, среди которого недвижимость и автомобили, обращено взыскание. С осужденного также должно быть взыскано еще 138 млн руб. Однако в августе 2024 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела господин Царегородцев придерживался старой линии защиты, заявляя, что его действия надо квалифицировать как мошенничество, а не как взяточничество. Однако суд согласился с позицией гособвинения. В ходе процесса бывший сотрудник УФСБ также заявил, что планирует заключить контракт с министерством обороны РФ и отправиться на СВО.