Бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю вновь осудили за взяточничество

Господин Царегородцев также оштрафован на 320 млн руб. и лишен воинского звания майора запаса. На имущество осужденного и его родственника, среди которого недвижимость и автомобили, обращено взыскание. С осужденного также должно быть взыскано еще 138 млн руб. Однако в августе 2024 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.