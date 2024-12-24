Жительницу Иркутска оштрафовали на 300 тысяч за мошенничество с маткапиталом

Жительница Иркутска выплатит штраф за мошенничество при получении средств маткапитала. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на прокуратуру региона.
В 2017 году женщина получила государственный сертификат на семейный капитал. Только вот вместо того, чтобы использовать деньги по назначению, приобрела несуществующий дом. Для этого нашла земельный участок и заключила фиктивные договоры целевого займа на домовладение.
— Затем предоставила в уполномоченный орган недостоверные сведения о якобы приобретении дома на заемные средства и о необходимости перечисления из бюджета материнского капитала в размере 453 тысяч рублей. Деньги ушли якобы для погашения долга по договору беспроцентного займа, — уточнили в агентстве.
Только вот в реальности всю сумму потратили на иные цели, федеральному бюджету причинен крупный ущерб. 41-летняя женщина признала вину и вернула все незаконно потраченные деньги. Суд решил, что помимо этого она выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летняя школьница пострадала в ДТП с лошадью в Иркутской области.