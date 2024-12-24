Погибшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана

По информации МЧС РФ, в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении пожарные обнаружили тела шести мужчин.