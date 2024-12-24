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На Кубани ищут неизвестных, устроивших взрыв в подъезде многоэтажки

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности правонарушителей.

На Кубани ищут неизвестных, устроивших взрыв в подъезде многоэтажки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых компания молодых людей подходит к многоквартирному дому на улице Таманской. После этого один из них заходит в подъезд. Через некоторое время молодой человек выбегает обратно, а в подъезде раздается громкий хлопок и появляется вспышка. Компания поспешно покидает территорию.

Сообщается, что пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности правонарушителей.