На Кубани ищут неизвестных, устроивших взрыв в подъезде многоэтажки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых компания молодых людей подходит к многоквартирному дому на улице Таманской. После этого один из них заходит в подъезд. Через некоторое время молодой человек выбегает обратно, а в подъезде раздается громкий хлопок и появляется вспышка. Компания поспешно покидает территорию.
Сообщается, что пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности правонарушителей.