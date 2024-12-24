На Кубани ищут неизвестных, устроивших взрыв в подъезде многоэтажки

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых компания молодых людей подходит к многоквартирному дому на улице Таманской. После этого один из них заходит в подъезд. Через некоторое время молодой человек выбегает обратно, а в подъезде раздается громкий хлопок и появляется вспышка. Компания поспешно покидает территорию.