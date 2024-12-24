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Водитель скончался во время движения по ЕКАД

Утром 24 декабря на ЕКАД произошла авария с участием легкового автомобиля «Шкода Фабия» и грузовика «Скания».

Источник: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Свердловской области

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» 1951 года рождения выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. Мужчина скончался еще во время движения. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

За рулем «Скании» был 46-летний житель Сухого Лога. Фура перевозила медь.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости контроля своего самочувствия перед поездкой», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что днем 18 декабря на 70-м километре ЕКАД произошла авария с участием пяти транспортных средств.

В результате массовой аварии серьезные травмы получил водитель трактора. Его доставили в больницу № 24.