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В Красноярском крае будут судить банду мошенников в сфере автострахования

Они инсценировали ДТП с целью получения страховых выплат.

Источник: Соцсети

В Красноярском крае аферисты придумали схему заработка на автостраховке. Об этом в Telegram-канале рассказал Ирина Волк.

Преступная схема действовала на протяжении двух лет. Злоумышленники распределили между собой роли. Одни из них искали транспорт и места для инсценировки ДТП. Другие вели видеофиксацию столкновения.

После инсценировки фигуранты обращались в страховые компании для выплат. Задокументировано около 50 эпизодов преступной деятельности на сумму 23 млн рублей.

Задержано семеро участников преступной группы. У них изъяли денежные средства, документы, автомобили, видеорегистратор и прочие предметы. На имущество наложен арест.

Расследование преступления по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ завершено. В скором времени начнется рассмотрение уголовного дела по существу в суде.

Ранее сообщалось о том, что красноярская студентка, которая подожгла банкомат, хотела спасти родителей. Девушка стала жертвой мошенников.