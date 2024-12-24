Директору спортивной школы Таганрога продлили домашний арест

В Таганроге продлили домашний арест для директора одной из спортивных школ города. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Таганрогский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом до 14 января 2025 года, — прокомментировали в инстанции.
Предварительно, женщину подозревают в по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Детали следствия официально пока не раскрывают.
Напомним, арест руководителя спортивной школы провели в октябре 2024 года.